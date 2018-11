Darmstadt (ots) - Wie erst jetzt der Polizei gemeldet wurde, haben zwei Trickbetrüger am vergangenen Freitagnachmittag (16.11.) im Pupinweg ihr Unwesen getrieben. Gegen 15.30 Uhr klopften die zwei noch unbekannten Männer an die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses/Ecke Ida-Rhodes-Straße im dritten Stockwerk, und gaben vor die Fernsehgeräte überprüfen zu müssen. Im guten Glauben gewährte die ältere Bewohnerin den Fremden Einlass. Dort nutzten die dreisten Täter einen unbeobachteten Augenblick und entwendeten Schmuck und Bargeld der älteren Dame. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Erst Stunden später bemerkte die Rentnerin den Diebstahl. Bei den Tätern soll es sich um zwei 31 bis 40 Jahre alte Männer westeuropäischen Aussehens handeln. Einer der Kriminellen hatte eine kräftige Statur, dunkelbraunes kurzes Haar und war mit einer grün-grauen Windjacke bekleidet. Sein Komplize wurde als schlank und sportlich bekleidet wahrgenommen. Beide Täter sprachen akzentfrei Deutsch. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K24) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Möglicherweise hat das kriminelle Duo im Vorfeld auch bei anderen Anwohnern des Mehrparteienhaues geklingelt? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0, mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

