Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Eine Autofahrerin, die von der Autobahn-Ausfahrt aus Fahrtrichtung Mainz kam, missachtete beim Linksabbiegen in Richtung Gustavsburg die Vorfahrt eines Fahrzeugs aus Richtung Ginsheim kommend. Der Fahrer konnte zwar gerade noch rechtzeitig abbremsen, allerdings konnte der nachfolgnde Fahrer mit seinem Pkw nicht mehr schnell genug reagieren und fuhr auf das Vorderfahrzeug auf. Bei beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,--. Die Fahrerin, die durch ihr Verhalten den Unfall verursachte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Laut übereinstimmenden Angaben der Zeugen handelt es sich um eine junge Frau in einem weißen Kleinwagen. Die Polizei in Bischofsheim bittet um Mitteilung weiterer Zeugen oder Personen, die hierzu Angaben machen können, unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

