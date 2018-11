POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots) - Am 20.11.18 wurde in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 08.55 Uhr ein parkender grauer Volkswagen an dessen linken Außenspiegel beschädigt. Dieses Fahrzeug parkte im Bereich der Kreisberufsschule in Groß-Gerau, Sudetenstraße. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle; der angerichtete Fremdschaden beläuft sich auf ca. 100,00 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau, Tel.: 06152 / 1750.

