POL-HP: Verkehrsunfallflucht in Birkenau

Polizeipräsidium Südhessen (ots) - Birkenau/OT Löhrbach - Am Sonntag den 18.11.18 wurde zwischen 11:00 und 15:00 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Löhrbacher Sportplatz ein blauer BMW Cabrio im Heckbereich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallstelle blieb ein Reflektor des verursachenden Fahrzeuges zurück. Ermittlungen ergaben, dass der Reflektor an einem Fiat Punto 2, Bj. 1999 - 2007 angebracht war.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252/706-0 entgegen.

