POL-DA: Lorsch: "Falsche" Polizei am Telefon/ Gesetzeshüter warnen

Lorsch (ots) - In Lorsch haben sich am Montag (19.11) mehrere Bürger bei der richtigen Polizei gemeldet, die zuvor von Betrügern angerufen wurden. Die "falschen" Polizisten tischten die bereits bekannte Geschichte der festgenommenen rumänischen Einbrecherbande auf, um die persönlichen Verhältnisse der überwiegend älteren Menschen ausfragen zu können. In Lorsch verhielten sich die Angerufenen vorbildlich und fielen nicht auf die Masche auf. Sie reagierten richtig und legten den Hörer einfach auf.

An der Bergstraße ist letztmalig am Samstag (17.11) eine Seniorin aus Viernheim mit dieser Betrugsmasche um 5000 Euro gebracht worden.

Die Ordnungshüter warnen erneut: Geben Sie niemals ihre Wertsachen an fremde Menschen weiter. Die Polizei wird Sie dazu niemals auffordern. Beim geringsten Zweifel zögern Sie nicht und verständigen Sie umgehend Ihre Polizei.

