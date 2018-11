POL-DA: Messel: Motorradfahrer bei Sturz verletzt/Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Messel (ots) - Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer aus Ober-Ramstadt setzte am Dienstagmorgen (20.11.) gegen 6.30 Uhr auf der Hanauer Straße (L 3317) in Richtung Offenthal zum Überholen zweier Autos an, als der hintere der beiden Fahrer ebenfalls ausscherte.

Der 21-Jährige verhinderte mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß, kam hierbei aber zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setze seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich laut Zeugen eventuell um einen dunklen SUV gehandelt haben.

Das 3. Polizeirevier in Darmstadt-Arheilgen hat die Ermittlungen aufgenonmmen und bittet Zeugen des Unfalls um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06151/969-3810.

