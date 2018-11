POL-DA: Büttelborn: Wohnungseinbrecher in Worfelden

Büttelborn (ots) - Zwei Wohnungen in einem Haus in der Raiffeisenstraße in Worfelden gerieten am Montag (19.11.) in der Zeit zwischen 10.00 und 20.30 Uhr in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich jeweils durch Terrassentüren Zugang in die nebeneinander liegenden Räumlichkeiten und erbeuteten dort anschließend Schmuck, Uhren und Geld.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit dem Kriminalkommissariat K 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell