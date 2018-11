POL-DA: Rüsselsheim: Nach Einbruchsversuch und Festnahme eines Verdächtigen/Polizei sucht wichtigen Zeugen

Rüsselsheim (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in eine Arztpraxis in der August-bebel-Straße am 7. November 2018 und der anschließenden Festnahme eines Tatverdächtigen (wir haben berichtet), sucht die Polizei nun nach einem wichtigen Zeugen.

Der Mann hatte sich seinerseits beim Empfang des Klinikums gemeldet, von wo aus anschließend die Polizei verständigt wurde. Leider ist es den Ermittlern bislang nicht gelungen, diesen Zeugen ausfindig zu machen.

Der Hinweisgeber wird daher gebeten, sich bei den Beamten des Einbruchskommissariats K 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4109785

