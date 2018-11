64579 Gernsheim (ots) - Am Donnerstag, dem 15.11.2018, vermutlich in den frühen Morgenstunden, wurde die Hausecke des Anwesens Riedstraße/Heiligenstraße und ein Verkehrszeichen durch unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen größeren LKW mit Anhänger oder einen Sattelzug gehandelt haben könnte, welcher sich dann über die Heiligenstraße in Richtung Schöfferplatz entfernte. Zu dem Vorfall werden Zeugen gesucht. Wer kann Hinweise zu dem Verursacherfahrzeugs geben?

Meldungen bitte an die Polizeistation in Gernsheim, T.: 06258/9343-0.

