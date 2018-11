POL-DA: Viernheim: Wohnungseinbrecher kommen über den Balkon

Viernheim (ots) - Über den Balkon drangen Unbekannte am Sonntag (18.11.) in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Franconvillestraße ein.

Die Täter suchten in mehreren Zimmern nach Wertgegenständen und ließen anschließend mehrere Uhren sowie ein mobiles Navigationsgerät mitgehen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

