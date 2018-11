POL-DA: Höchst-Hetschbach: Ohne Bremse /

Höchst (ots) - Mehrere Hundert Meter ist ein Volvo am Freitagmittag (16.11) im Ortsteil Hetschbach über das Feld in Richtung Wohngebiet gerollt und hat dabei zwei Holzzäune durchschlagen bevor das Auto am Stromhäuschen stehen blieb. Neben dem hohen Schaden von geschätzten 25.000 Euro fiel in manschen Ortsteilen der Strom aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der 78-jährige Wagenlenker aus Höchst hat beim Abstellen offensichtlich vergessen die Bremse anzuziehen.

