POL-DA: Darmstadt: Wer hat verdächtigen Roller bemerkt?

Darmstadt (ots) - Die Polizei in Darmstadt ist auf der Suche nach Zeugen, denen am vergangenen Donnerstag (15.11.) ein verdächtiger Roller im Bereich der Eschollbrücker Straße aufgefallen ist. Kurz nach 15 Uhr wollte eine Streife des 2. Polizeireviers den Zweiradfahrer einer Kontrolle unterziehen. Bei Erblicken der Polizei gab der Unbekannte jedoch Gas und floh stadtauswärts und anschließend in ein Waldgebiet in Richtung Pfungstadt. Nach ersten Erkenntnissen musste Passanten, die im Weg des Rollers waren, zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Da in dem Waldgebiet erfahrungsgemäß viele Jogger, Radfahrer und Spaziergänger unterwegs sind, hoffen die Beamten auf Zeugenhinweise. Wem ist der Rollerfahrer aufgefallen? Die Polizisten sind unter der Rufnummer 06151/969-3710 zu erreichen.

