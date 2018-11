POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim: Zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen/Werkzeuge im Wert von über 5000 Euro erbeutet

Rüsselsheim/Raunheim (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (16.11.), 14.00 Uhr und Samstag (17.11.), 12.00 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines in der Ringstraße in Raunheim geparkten Transporters ein und entwendeten aus dem Fahrzeug Elektrowerkzeuge im Wert von zirka 3500 Euro.

Ein weiterer im Hessenring in Rüsselsheim abgestellter Transporter der Marke Mercedes geriet in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (17.11.) und Montagmorgen (19.11.) in das Visier von Kriminellen. Auch hier drangen die Täter gewaltsam in den Innenraum ein und ließen anschließend Werkzeuge, wie eine Kreissäge, ein Schweißgerät und eine Bohrmaschine im Wert von insgesamt 2000 Euro mitgehen.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Taten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21/22 unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell