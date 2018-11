Roßdorf (ots) - Nach dem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Straße "Auf den Hohlrech" hat die Darmstädter Kripo (K21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen Donnerstagabend (15.11.) und Freitagabend (16.11.) nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und kletterten auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung. Dort hebelten die Kriminellen die Terrassentür auf und durchsuchten im Anschluss die Räume nach Wertgegenständen. Der Umfang ihrer Beute ist abschließend noch nicht bekannt. Durch ihr Vorgehen verursachten die Eindringlinge jedoch einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Die ermittelnden Beamten fragen: Wer hat zur Tatzeit, zwischen Donnerstagabend, 17.30 Uhr und dem Folgetag kurz nach 17 Uhr, verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Alles Sachdienliche wird an das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

