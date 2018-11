Erbach (ots) - Ein 31 Jahre alter Mann aus Erbach wurde am Sonntag (18.11) an einer Tankstelle in der Michelstädter Straße vorläufig festgenommen, nachdem er versucht hatte, ein gestohlenes E-Bike für 500 Euro zu verkaufen.

Während der 31-Jährige das 3500 Euro teure Gefährt mit einem Platten schob, bot er vorbeikommenden Passanten das Rad zum Verkauf an. Dass das E-Bike aus einem Diebstahl stammt, verschwieg er. Die Tat wurde am Freitagabend (16.11) gegen 20.15 Uhr begangen. Hierfür ist die großflächige Fensterscheibe eines Fahrradgeschäfts in der Brückenstraße eingeschlagen worden. Aus der Auslage wurde das E-Bike gestohlen. Zeugen sahen den Täter noch in Richtung Innenstadt wegradeln. Auf der Suche nach seinem Eigentum hat der Ladenbesitzer ein Bild des E-Bikes veröffentlicht, dass zur schnellen Aufklärung des Falles führte.

Wegen der Tat hat jetzt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell