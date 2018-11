POL-DA: Rüsselsheim: Cafe und Restaurant im Visier Krimineller

Rüsselsheim (ots) - In ein Cafe in der Virchowstraße brachen Unbekannte am Freitagmorgen (16.11.) kurz vor 6.00 Uhr ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gingen anschließend gezielt zu zwei Spielautomaten, die sie aufbrachen und mit dem darin befindlichen Geld in bislang unbekannter Höhe flüchteten.

In der Nacht zum Sonntag (18.11.) gegen 2.15 Uhr geriet dann ein Restaurant in der Ferdinand-Stuttmann-Straße in das Visier von Kriminellen. Auch hier wurde zunächst die Eingangstür aufgehebelt. Im Lokal erbeuteten die Täter anschließend Geld sowie elektronische Geräte im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ermittelt nun, ob es einen Tatzusammenhang gibt. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell