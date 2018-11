Bickenbach (ots) - Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde haben ungebetene Gäste in der Zeit zwischen Dienstag (13.11.) und Sonntag (18.11.) ihr Unwesen in der Hartenauer Straße getrieben. Über ein Fenster verschafften sich die Täter dort gewaltsam Zutritt zu den Räumen eines Einfamilienhauses und begaben sich auf die Suche nach Beute. Als die Bewohner am frühen Sonntagabend zurückkehrten stellten sie den Einbruch fest und verständigten die Polizei. Ob und in welchem Umfang die Kriminellen fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese hat die Kripo in Darmstadt (K21/22) übernommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

