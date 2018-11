POL-DA: Riedstadt: Wohnungseinbrecher in Crumstadt und Wolfskehlen

Riedstadt (ots) - Ein Wohnhaus in der Oderstraße in Wolfskehlen geriet am Samstag (17.11) in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 20.10 Uhr in das Visier von Einbrechern. Die Täter drangen durch eine Balkontür in die Räume ein und durchsuchten anschließend zwei Wohnungen im Haus.

Ihnen fielen hierbei unter anderem Schmuck, Geld und mehrere Uhren in die Hände. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Zudem brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag (17.11.), 14.30 Uhr und Sonntag (18.11.), 8.30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in der Friedrich-Ebert-Straße in Crumstadt ein. Was genau gestohlen wurde, müssen nun die Ermittlungen des Rüsselsheimer Einbruchskommissariats K 21/22 zeigen.

Die Beamten prüfen weiterhin, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Hinweise an die Kripo werden erbeten unter der Telefonnummer 06142/6960.

