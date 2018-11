Bickenbach (ots) - In der Zeit vom Samstag (10.11.) bis Donnerstag (15.11.) haben bislang noch unbekannte Täter einen Außenbordmotor von einem Abstellplatz in der Berta-Benz-Straße entwendet. Am Donnerstagmorgen, gegen 8.30 Uhr bemerkte der Besitzer den Diebstahl und erstattete Anzeige bei der Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge betraten die Diebe das Firmengelände über einen rückwärtig gelegenen Feldweg, durchschnitten dort mehrerer Zäune, verschafften sich so Zutritt zu dem Grundstück und montierten den Motor von dem Schlauchboot ab. Da der Motor ein Gewicht von rund 200 Kilogramm hat, gehen die Ermittler derzeit von mehreren Tätern aus, die vermutlich ein Fahrzeug für den Abtransport der Beute nutzten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Pfungstadt Zeugen, die den Tatzeitraum näher eingrenzen können oder verdächtige Personen im Bereich des Tatortes beobachten konnten. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Motors geben kann, wird gebeten, sich bei den ermittelnden Beamten zu melden (Telefonnummer 06157/9509-0).

