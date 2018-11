POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Wohnungseinbrüche/Wer hat etwas bemerkt?

Mörfelden-Walldorf (ots) - Zwei Wohnhäuser in der Donaustraße und der Feldbergstraße gerieten zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend (16.11.) in das Visier von Kriminellen.

Über ein aufgehebeltes Fenster, sowie im zweiten Fall durch eine aufgehebelte Tür, verschafften sich die Unbekannten Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Beim Einbruch in der Donaustraße suchten die Täter offensichtlich ohne Beute wieder das Weite. In der Feldbergstraße müssen die polizeilichen Ermittlungen nun zeigen, ob etwas gestohlen wurde.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

