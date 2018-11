Darmstadt-Arheilgen (ots) - Mindestens 5000 Euro Sachschaden haben bislang noch unbekannte Täter an einem weißen Skoda in der Parkstraße verursacht. Das Fahrzeug parkte dort in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (17.11.) und Sonntagnachmittag (18.11.), als es in den Fokus der Täter geriet. Teilweise bis auf die Grundierung und offenbar mit einem spitzen Gegenstand, zerkratzten die Unbekannten das Auto rundherum. Auf dem Dach des Wagens hinterließen die Vandalen zudem ein eingeritztes Hakenkreuz. Wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (ZK-ST10) die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

