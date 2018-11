Michelstadt (ots) - Einbrecher konnten am Freitag (16.11) zwischen 14 Uhr und 19.50 Uhr über die aufgebrochene Terrassentür in ein Einfamilienhaus "Am Kühberg" eindringen. Unbemerkt schauten sich die Kriminellen in den Räumen um und rafften überwiegend Geld und Schmuck zusammen, bevor sie das Haus wieder verließen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach sucht dringend Zeugen, die insbesondere im Tatzeitraum verdächtige Personen in Rehbach bemerkt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06062 / 9530 erbeten.

