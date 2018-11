Darmstadt (ots) - Bislang noch unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen (17.11.) in der Zeit zwischen 6 und 8 Uhr ihr Unwesen in der Männerumkleide eines Sportstudios in der Pallaswiesenstraße getrieben. Die Kriminellen hebelten vier Spinde auf und erbeuteten dabei Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell