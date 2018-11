Reinheim (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (16.11.) und Sonntag (18.11.) geriet eine Sporthalle in der Straße "Am Mühlbach" in das Visier noch unbekannter Täter. Der Hausmeister des Gebäudes hatte am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr ein beschädigtes Fenster festgestellt und die Polizei verständigt. Nach ersten Erkenntnissen hatten Kriminelle mit einem Bauzaunfuß aus Beton das Fenster eingeworfen und einen Sachschaden von 1000 Euro verursacht. Ob die Täter damit beabsichtigten in das Gebäude einzusteigen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben. Unter der Rufnummer 06154/6330-0 nehmen die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe alles Sachdienliche entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell