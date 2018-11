Groß-Zimmern (ots) - Bei dem gewaltsamen Versuch in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (17.11.) und Sonntagmorgen (18.11.) in eine Bäckerei in der Jahnstraße zu gelangen, haben bislang unbekannte Täter einen Sachschaden von mindestens 1500 Euro verursacht. Die Kriminellen hebelten zunächst die Eingangstür des Hauses auf und betraten den Flur. Dort hielt die Zwischentür zu dem Vorraum des Geschäfts, dem weiteren Vorhaben in den Verkaufsraum vorzudringen, glücklicherweise stand. Ohne Beute traten die Einbrecher die Flucht an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.

