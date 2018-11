POL-GG: Geklärte Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim (ots) - TO.: Rüsselsheim, Berliner Str. 3-5, Kundenparkplatz Penny Markt TZ.: Donnertsag, 15.11.2018, 07.55 Uhr - 14.30 Uhr

Am Donnerstag, 15.11.2018, 07.55 Uhr parkte die 44-jährige geschädigte Rüsselsheimerin ihren schwarzen Pkw Hyundai auf dem Kundenparkplatz des Penny Marktes. Als sie um 14.30 Uhr zu ihrem Pkw zurück kam fand sie diesen unfallbeschädigt vor. An ihrem Fahrzeug befand sich der schriftliche Hinweis eines aufmerksamen Zeugen, der den Unfall beobachtet hatte. Die Unfallverursacherin hatte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt mit einem blauen Pkw Opel Corsa von der Unfallstelle entfernt. Als Unfallverursacherin konnte eine 78-jährige Rüsselsheimerin ermittelt werdden, die den Unfall angeblich nicht bemerkt haben will. Es entstand Sachschaden von ca. 1900,-Euro.

