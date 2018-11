POL-DA: Griesheim. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Griesheim (ots) - Am Freitag (16.11.2018) ereignete sich gegen 12:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 26 in Griesheim Höhe der Einmündungen Nordring / Flughafenstraße. Der 67-jährige Darmstädter befuhr mit seinem 3,5 Tonner vom Nordring kommend die B 26 in Richtung Darmstadt. Ein silberner Mercedes mit dem Teilkennzeichen DA-DW bog von der Flughafenstraße kommend ebenfalls nach rechts auf die B 26 in Richtung Darmstadt ein und nahm dem Darmstädter, der sich bereits auf der B 26 befand, die Vorfahrt. Es kam zur Berührung beider Fahrzeuge. Im Anschluss entfernte sich der Mercedes unerlaubt von der Unfallstelle. Am 3,5 Tonner entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Zeugen die Angaben zu dem Unfallgeschehen und dem Kennzeichen des Mercedes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Griesheim (Tel.: 06155/8385-0) zu melden.

