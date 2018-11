POL-DA: Lampertheim: Waren im Wert von über 1000 Euro aus Einkaufsmarkt im Auto/Zwei Tatverdächtige in Haft

Lampertheim (ots) - Einen 47 Jahre alten Autofahrer und seinen 43-jährigen Beifahrer kontrollierten Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstag (15.11.) gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 47 bei Rosengarten.

Im Fahrzeug fielen den Ordnungshütern vier prall gefüllte Einkaufstaschen mit verschiedenen Lebensmitteln und Getränken auf. Das Duo machte keinerlei Angaben zur Herkunft der Waren und konnte auch keinen Einkaufsbeleg vorweisen.

Bei der Überprüfung der beiden Männer stellte sich anschließend heraus, dass sie unter ihrer Oberbekleidung speziell präparierte Bodys trugen, in welchen Ladendiebe ihre Beute verstecken. Im Rahmen der Ermittlungen zeigte sich zudem, dass ein Teil der Waren zuvor in einem Einkaufsmarkt in Lampertheim gestohlen wurde.

Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitag (16.11.) einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen beide die Untersuchungshaft anordnete. Das Duo wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.

