POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei kontrolliert Verkehr

Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Freitag (16.11.) kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in der Zeit zwischen 11.00 und 13.00 Uhr an der Bundesstraße 486 bei Mörfelden die Geschwindigkeit des dortigen Fahrzeugverkehrs.

Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt an der Kontrollstelle bei 70 km/h. Zehn Wagenlenker waren mehr als 20 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Sie erwartet ein Bußgeld von mindestens 70 Euro sowie ein Eintrag im Verkehrszentralregister. Fünf Fahrer waren zwischen 6 und 20 km/h zu flott unterwegs. Auf sie kommt ein Verwarungsgeld zu.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 43-Jähriger aus Rödermark mit 109 "Sachen" auf dem Tacho. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro und ein Punkt in Flensburg zu.

Weiterhin wurde ein 46-jähriger Offenbacher kontrolliert. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,74 Promille an. Für diesen Verstoß werden ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot fällig.

Ein Fahrzeug aus Meißen, besetzt mit vier männlichen Personen, fiel zunächst auch wegen überhöhter Geschwindigkeit auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei einem 17 Jahre alten Insassen ein verbotenes Butterflymesser aufgefunden werden. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Das Messer wurde von der Polizei sichergestellt.

Zudem wurden zwei weitere Fahrzeuginsassen wegen anhängiger Strafverfahren von der Justiz zur Aufenthaltsermittlung gesucht.

