POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Kostenpflichtige Abkürzung

Oberzent (ots) - Die Abkürzung über einen landwirtschaftlichen Feldweg kostete sieben Autofahrern am Freitag (16.11) jeweils 25 Euro. Die Ertappten wollten die Langzeitbaustelle in Beerfelden abkürzen. Zufällig war eine Polizeistreife aus Erbach in der Nähe, die in der Mittagszeit die illegalen Fahrten über das Feld im Krähberger Weg ahndeten.

