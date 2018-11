Heppenheim (ots) - Nachdem am Donnerstagabend (15.11) brennendes Holz auf einem Grundstück in der Weserstraße von der Heppenheimer Wehr gelöscht werden konnte, hat die Kriminalpolizei (K 10) die Ermittlungen übernommen. Das Feuer wurde gegen 21.25 Uhr von einem Nachbarn entdeckt, der bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst das Feuer bekämpfte. Der Schaden am Holz im Unterstand ist etwa 300 Euro hoch.

Die Kriminalpolizei (K 10) schließ nicht aus, dass das Feuer gelegt wurde. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte unter der zentralen Rufnummer 06252 / 7060.

