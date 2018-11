POL-DA: Darmstadt: Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot/20 Verstöße in drei Stunden

Darmstadt (ots) - Am Montag (12.11.) kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Ostbahnhof das Lkw-Durchfahrtsverbot für Brummis über 3,5 Tonnen.

Insgesamt wurden in rund drei Stunden 20 Verstöße festgestellt. Die Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Alle Brummifahrer, die das Durchfahrtsverbot missachteten mussten an Ort und Stelle wenden, um auf erlaubten Strecken an ihr Ziel zu gelangen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell