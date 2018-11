Biblis (ots) - Dreiste Diebe packten am Mittwoch (14.11) einen Satz Reifen, der in einer Grundstückszufahrt in der Richard-Wagner-Straße abgestellt war, kurzerhand in ihren Transporter und verschwanden in Richtung Gernsheim. Ein Nachbar beobachtet die Diebe gegen 10.15 Uhr und alarmierte sofort die Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die zwei Diebe trugen Wollmützen und dunkle schmutzige Arbeitskleidung. Laut Zeugenaussagen sollen sie ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben. Bei dem Transporter handelt es sich um einen älteren weißen Kastenwagen.

Wer weitere Hinweise zu den Dieben geben kann, meldet sich bitte bei der Ermittlungsgruppe in Lampertheim (DEG) unter der Rufnummer 06206 / 94400.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell