POL-DA: Bensheim: Erfreuliche Ergebnisse nach Schwerpunktkontrollen rund um den Bahnhof

Bensheim (ots) - Mit einem Großaufgebot haben Beamte der Polizeistation Bensheim am Mittwoch (14.11), in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen der Bereitschaftspolizei sowie der Bundespolizei, Kontrollen rund um den Bensheimer Bahnhof, dem Stadtpark sowie in der Fußgängerzone durchgeführt. Für das Ziel, die Straßenkriminalität zu bekämpfen, wurden innerhalb einer Stunde 72 Personen, deren Handys sowie Fahrräder überprüft. Erfreulicherweise wurden die Beamten nur bei zwei Männern im Alter von 26 und 55 Jahren fündig. Sie hatten Kleinstmengen Drogen bei sich. Das Rauschgift wurde sichergestellt und Anzeige erstattet. Die Polizei kündigt an, die Kontrolle fortzusetzen.

