POL-DA: Otzberg: Roter Alfa Romeo Stelvio nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Otzberg (ots) - Nach einer Verkehrunfallflucht am frühen Mittwochabend (14.11.) sind die Beamten der Polizeistation Dieburg auf der Suche nach Zeugen sowie einem roten Alfa Romeo Stelvio. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 43-jährige Frau gegen 17.30 Uhr die Bahnhofstraße in Lengfeld. In einer dortigen Unterführung, in der die Fahrbahn verengt ist, soll ihr der Alfa Romeo entgegengekommen sein. Es kam zum Zusammenstoß an den jeweilig linken Außenspiegel der Fahrzeuge. An dem Auto der Otzbergerin entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunder Euro. Ohne Anzuhalten fuhr der Fahrer des anderen Wagens nach der Kollision weiter. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell