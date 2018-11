Darmstadt (ots) - Im Stadtteil Arheilgen wollten zwei Einbrecher am Mittwochabend (14.11.) in ein Einfamilienhaus eindringen. Sie wurden jedoch durch den Bewohner gestört und flüchteten ohne Beute. Gegen 21.20 Uhr gelangten die beiden bislang noch unbekannten Täter auf das Grundstück des Einfamilienhauses in der Frankfurter Landstraße. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Kriminellen, die Scheibe der Terrassentürm einzuschlagen, um in das Anwesen zu gelangen. Hierbei wurden sie jedoch vom Zeugen gestört und ergriffen durch den Garten, in den Kuhweg und anschließend in westliche Richtung die Flucht. Zur Beschreibung konnte der Bewohner lediglich sagen, dass einer der jugendlichen Flüchtigen eine Wollmütze getragen haben soll. Zeugen, denen im Tatzeitraum zwei verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

