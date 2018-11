POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in unbewohntes Anwesen

Pfungstadt (ots) - Auf ein derzeit unbewohntes Anwesen in der Pfarrgasse hatten es Kriminelle am Mittwochabend (14.11) abgesehen. Zwischen 18 Uhr und 18.45 Uhr verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam durch ein aufgebrochenes Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen begaben sie sich anschließend bei der Suche nach Beute in alle Zimmer des Anwesens. Ob sie etwas entwendet haben steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

