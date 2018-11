POL-DA: Weiterstadt: Mehrere Armbanduhren bei Einbruch entwendet

Weiterstadt (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Mittwochabend (14.11.) haben bislang noch unbekannte Täter mehrere Armbanduhren gestohlen. Zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr drangen die Kriminellen durch die aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen im Kastanienweg ein. Im Inneren wurden diverse Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher insgesamt 14 Uhr deren Gesamtwert derzeit noch nicht feststeht. Mit dem Diebesgut ergriffen sie anschließend unerkannt die Flucht. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler der Darmstädter Kripo (K 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell