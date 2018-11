POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Shisha-Bar

Groß-Gerau (ots) - Auf den Inhalt dreier Spielautomaten in einer Shisha-Bar in der Darmstädter Straße hatten es Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (15.11.) in der Zeit zwischen 1.00 Uhr und 2.40 Uhr abgesehen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Hintertür Zutritt in das Lokal und hebelten anschließend die Automaten auf. Mit dem aus den Geräten erbeuteten Geld in noch unbekannter Höhe flüchteten die ungebetenen Besucher vom Tatort.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

