POL-DA: Gernsheim: Alarmanlage treibt Einbrecher in die Flucht

Gernsheim (ots) - Ein Wohnhaus in der Ulmenstraße geriet am Mittwochabend (14.11.) gegen 20.00 Uhr in das Visier von Einbrechern.

Beim Versuch eine Tür des Gebäudes zu öffnen, lösten die ungebetenen Besucher allerdings die Alarmanlage aus und suchten daraufhin ohne Beute unverrichteter Dinge sofort das Weite.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

