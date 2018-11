POL-HP: Lorsch - Zeugen Gesucht

Lorsch (ots) - Im Zeitraum vom 12.11.2018, 17.30 h bis 13.11.2018, 08.30 h wurde ein in Lorsch in der Friedensstraße geparkter schwarzer Opel Corsa durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Schaden von 500.-EUR. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Heppenheim, Tel. 06252/706-0.

