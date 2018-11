POL-DA: Höchst/ Hummetroth: Zwei Leichtverletzte und zwei Schrottautos

Höchst (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos lediglich noch Schrottwert haben, wurden die Wagenlenker glücklicherweise nur leicht verletzt.

Auf der Landesstraße 3106, an der "Hummetröther-Kreuzung" übersah nach ersten Erkenntnissen am Mittwochmorgen (14.11), 9 Uhr, eine 53-jährige Frau aus Bad König den vorfahrtberechtigen Opel Astra-Fahrer aus Fränkisch-Crumbach. Der 66-Jährige war auf dem Weg nach Höchst, als der Suzuki Vitara in Richtung Landesstraße 3318 einbog und seinen Weg kreuzte. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der 53-Jährigen gegen die Verkehrsinsel geschleudert. Zum Unfallzeitpunkt herrschte an der Unfallstelle auflösender Hochnebel.

Die Autos haben einen Sachschaden in Höhe von 27.600 Euro und mussten abgeschleppt werden. Die Leichtverletzten wurden vor Ort und im Krankenhaus medizinisch behandelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell