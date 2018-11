POL-HP: Lorsch: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lorsch (ots) - In der Nacht von Montag, den 11.11.2018 auf Dienstag, 12.11.2018 kam es in der Egerländer Straße in Lorsch zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter schwarzer Pkw, Mercedes A-Klasse, wurde durch einen bisher unbekannten Unfallverursacher am linken Fahrzeugheck beschädigt. Aufgrund der Unfallspuren könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Fahrrad handeln.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteligter nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 entgegen.

