Viernheim (ots) - Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat am Mittwochmorgen (14.11) ein großer Müllcontainer aus Metall am Einkaufszentrum in der Robert-Schumann-Straße gebrannt. Der kokelnde Behälter fiel gegen 4.10 Uhr einer Polizeistreife auf, die umgehend die örtliche Feuerwehr verständigte. Der zur Hälfte gefüllte Container wurde durch den schnellen Einsatz der Viernheimer Wehr gelöscht. Nach bisherigen Feststellungen ist kein Sachschaden entstanden. Am selben Platz wurde am 7. November bereits ein brennender Container festgestellt. Der Sachschaden war gering.

Die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim ermittelt in dem Fall und prüft, ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich entzündet wurde. Für die weiteren Ermittlungen werden daher Zeugen gesucht, die zur Brandzeit verdächtige Personen bemerkt haben. Alle Hinweise werden unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegengenommen.

