Darmstadt (ots) - Wohnungseinbrecher haben gleich zweimal im Verlauf des Dienstags (13.11.) im Stadtteil Arheilgen zugeschlagen und Beute gemacht. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 19 Uhr geriet ein Wohnhaus im Spitzwegpfad in das Visier der Kriminellen. Die ungebetenen Besucher hebelten eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie nach Wertgegenstände durchsuchten. Dabei fiel den Tätern unter anderem Schmuck und Geld in die Hände. Durch ihr Vorgehen verursachten sie einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Ob ein Tatzusammenhang zu einem weiteren Wohnungseinbruch am Dienstagnachmittag in der Römerstraße besteht, wird derzeit von der Darmstädter Kriminalpolizei geprüft. Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr hatten sich die Eindringlinge dort gewaltsam Zugang über die rückwärtig gelegene Terrassentür verschafft und die Räume nach Wertvollem durchsucht. Mit ihrem Diebesgut, flüchteten sie unerkannt. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um mehrere Täter handelte und sucht Zeugen, die etwas bemerkt haben. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte aufgefallen? Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten vom Kommissariat 21/22 alle sachdienlichen Hinweise entgegen. In diesem Zusammenhang macht die Polizei gerade in der bei Einbrechern besonders beliebten "Dunklen Jahreszeit" erneut darauf aufmerksam, dass man sich bei den Fachberaterinnen und Fachberatern des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt mit wertvollen Hinweisen und Verhaltensregeln zum Thema Einbruchschutz informieren kann. Neben dem Service der Beratung befindet sich in den Räumen der Beratungsstelle auch eine Ausstellung einbruchshemmender Türen, Fenster oder Alarmanlagen sowie weitere zahlreiche Schutzvorrichtungen. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten sie zudem unter www.polizei-beratung.de. Auch sind die Fachleute des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-4030 zu erreichen und vereinbaren gerne individuelle Gesprächstermine.

