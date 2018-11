Darmstadt-Eberstadt (ots) - Beamte der Pfungstädter Polizei haben am späten Montagabend (12.11) einen 34 Jahre alten Mann im Fritz-Dächert-Weg festgenommen, nachdem dieser zuvor einen 52 Jahre alten Mann auf dem dortigen Gehweg attackierte. Anwohner der Straße hatten gegen 23 Uhr die Ordnungshüter alarmiert und zunächst eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Infolge des körperlichen Angriffs erlitt der 52-Jährige leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Kontrahent konnte in nur wenigen Metern Entfernung von den hinzugeeilten Beamten gestellt und festgenommen werden. Der 34-jährige Mann aus Darmstadt wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 35) übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden (Telefonnummer 06151/969-0).

