POL-DA: Darmstadt/ Weiterstadt: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Darmstadt/Weiterstadt (ots) - Für zwei gesuchte Straftäter endete der Montag (12.11.) hinter Gittern. Bei der Kontrolle eines Lastwagens in der Michaelisstraße, nahmen Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen kurz vor 13 Uhr, einen 38-jährigen Darmstädters fest. Bei der Überprüfung hatte sich schnell herausgestellt, dass einer der Fahrzeuginsassen ein von der Staatsanwaltschaft Darmstadt gesuchter Straftäter war. Gegen den Mann lag ein Zahlungshaftbefehl und damit eine noch ausstehende Strafe von über 1300 Euro vor. Weil der Gesuchte die Summe nicht begleichen konnte wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort wird er die nächsten 3 Monate verbringen müssen. Auch für einen 40-Jährigen aus Weiterstadt endete der Montagmorgen mit einer Festnahme. Gegen den Mann bestanden bereits zwei Zahlungshaftbefehle aufgrund mehrerer Diebstahls und Betrugsdelikte. Nachdem er das geforderte Geld in Höhe von 1800 auch nicht begleichen konnte, klickten die Handschellen an seiner Wohnanschrift und die Polizisten überstellten den Mann der Justiz.

