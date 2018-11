POL-DA: Viernheim: Einbrecher waren zu laut

Viernheim (ots) - Der Versuch, am Dienstag (13.11) in die Geschäftsräume eines Pizza-Lieferdienstes in der Sudetenstraße einbrechen zu können, schlug fehl. Anwohner wurden auf die Eindringlinge durch die Aufbruchsgeräusche an der Eingangstür aufmerksam. Die Ertappten, die zuvor zwei Latten aus der Einfriedung herausgebrochen hatten, konnten unerkannt in der Dunkelheit verschwinden. Die beschädigte Tür hat einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen, die gegen 2 Uhr morgens Personen im Bereich der Sudetenstraße bemerkt haben, wenden sich bitte an die Ermittler in Viernheim (DEG) unter der Erreichbarkeit 06204 / 974717.

