Weiterstadt (ots) - Auf rund 100 Meter Kupferkabel hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (9.11.) und Montag (12.11.) im Bereich des Gewerbegebietes abgesehen. Das in der Straße "Im Rödling" über eine Straßenbrücke liegende und bis zu einer Baustelle führende, bereits verlegte Kabel, wurde vermutlich noch am Tatort von den Kriminellen in Stücke zerlegt und mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Darmstadt nimmt in diesem Zusammenhang alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-3810 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell