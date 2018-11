Heppenheim (ots) - Bislang wurden der Polizei drei beschädigte Autos gemeldet, die am Wochenende (9. - 11.11.) in der Gymnasiumstraße, Moselstraße und Spreestraße parkten. Unbekannte kratzten mit einem Gegenstand in den Autolack und verursachten dadurch einen Gesamtschaden von mindestens 1200 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass dieselben Täter im Stadtgebiet noch für andere Autolackschäden verantwortlich sind.

Wer Hinweise zu den oder zu anderen Fällen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Heppenheim (DEG) unter der 06252 / 7060.

